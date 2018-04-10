Yasak Elma'yı sallayan yakınlaşma... Yeni bölüm fragmanı yayında!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
10.04.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Yasak Elma'yı sallayan yakınlaşma... Yeni bölüm fragmanı yayında!

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Yasak Elma'yı sallayan yakınlaşma... Yeni bölüm fragmanı yayında!

Yasak Elma dizisi dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Talat Bulut ve Şevval Sam gibi iki usta ismin yer aldığı Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde Enver, yaşadıklarından sorumlu tuttuğu Yıldız’ın zor durumda bırakmak için hareket geçerken; kız kardeşinin yaşadıklarından habersiz olan Zeynep, patronu Alihan Bey ile hiç tahmin edemeyeceği kadar yakınlaştı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı!

Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Yasak Elma’nın 9 Nisan tarihli bölümünde entrika ve romantizm dozu yüksek sahneler iç içeydi. Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Enver’in öncelikli hedefi Yıldız oldu. Eski iş yerine dönen Yıldız, hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Finale ise Alihan ve Zeynep’in öpüşme sahnesi damga vurdu. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ise tüm bu gelişmelerin hemen ardından yayınlandı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 5. bölümde Yıldız’ın hayatını kabusa çevirmeye kararlı olan Enver, hırsızlık iddiasını kanıtlamak için harekete geçiyor. İşte Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler!



Ender sahip olduğu her şeyi kaybetmesinin ardından iyice hırçınlaşmıştır. Kendi düştüğü durumu eski dostlarından gizlemeye çalışırken tüm kapılar bir bir yüzüne kapanır. Yıldız eski iş yerine geri döner ama orası artık onun için güvenli değildir. Zeynep ise Alihan’dan kaçmaya çalıştıkça onu daha çok düşündüğünü ve onu içinde büyüttüğünü anlar.

 

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