Yasak Elma'yı sallayan yakınlaşma... Yeni bölüm fragmanı yayında!
Yasak Elma dizisi dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Talat Bulut ve Şevval Sam gibi iki usta ismin yer aldığı Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde Enver, yaşadıklarından sorumlu tuttuğu Yıldız’ın zor durumda bırakmak için hareket geçerken; kız kardeşinin yaşadıklarından habersiz olan Zeynep, patronu Alihan Bey ile hiç tahmin edemeyeceği kadar yakınlaştı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı!
Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Yasak Elma’nın 9 Nisan tarihli bölümünde entrika ve romantizm dozu yüksek sahneler iç içeydi. Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Enver’in öncelikli hedefi Yıldız oldu. Eski iş yerine dönen Yıldız, hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Finale ise Alihan ve Zeynep’in öpüşme sahnesi damga vurdu. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ise tüm bu gelişmelerin hemen ardından yayınlandı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 5. bölümde Yıldız’ın hayatını kabusa çevirmeye kararlı olan Enver, hırsızlık iddiasını kanıtlamak için harekete geçiyor. İşte Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler!
Ender sahip olduğu her şeyi kaybetmesinin ardından iyice hırçınlaşmıştır. Kendi düştüğü durumu eski dostlarından gizlemeye çalışırken tüm kapılar bir bir yüzüne kapanır. Yıldız eski iş yerine geri döner ama orası artık onun için güvenli değildir. Zeynep ise Alihan’dan kaçmaya çalıştıkça onu daha çok düşündüğünü ve onu içinde büyüttüğünü anlar.
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