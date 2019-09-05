Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yasak Elma dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerinde yer alan oyuncuları ile dikkat çeken Yasak Elma dizisi, kısa süre sonra FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç gibi usta isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinin yeni sezona başlayacağı tarih, sevilen dizinin müdavimleri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar....
Yasak Elma'nın 3. sezonunda sürpriz isimler de kadroya dahil oldu. İlgiyle izlenen dizi 9 Eylül Pazartesi günü yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak.
YENİ OYUNCU DAHİL OLDU
"Best Model Of The World" yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, dizide "Leyla" karakterine hayat verecek.
Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.
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