Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 62. bölüm fragmanında Ender okları Yıldız’a çeviriyor
Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Sevilen dizinin yayınlanan 62. bölüm fragmanına Ender'in bir kumpasa kurban gittiğini anlaması ve oklarını Yıldız’a çevirmesi damga vurdu. Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından ise yalıda kıyameti koparacak. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Yasak Elma 62. bölüm fragmanı ve özeti.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 23 Aralık Pazartesi akşamı 62. yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Geçen hafta yaşananlarla heyecanın arttığı dizide bu hafta Ender ve Yıldız'ın birbirine düşmesiyle Şahika hedefine doğru yürüyecek. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.
YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.
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