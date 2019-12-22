Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 62. bölüm fragmanında Ender okları Yıldız’a çeviriyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 23 Aralık Pazartesi akşamı 62. yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Geçen hafta yaşananlarla heyecanın arttığı dizide bu hafta Ender ve Yıldız'ın birbirine düşmesiyle Şahika hedefine doğru yürüyecek. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.