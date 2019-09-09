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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.09.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 48. bölüm fragmanları

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Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 48. bölüm fragmanları

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, sezon finalinin ardından 48. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Sezon finalinde oldukça heyecan dolu olaylara değinen dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak?

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, yeni sezona merhaba diyecek. Yasak Elma 48. bölümüyle 9 Eylül akşamı ekranlarda olacak. İşte, Yasak Elma'nın 48. bölüm fragmanları..

48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma'nın 9 Eylül akşamı ekranlara gelecek 48. hafta bölümünde; Ender’in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun’ların hayatı tamamen değişmiştir.

Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit’i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender’in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız’ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika’nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.

Yıldız kendi masumiyetini ispatlamak isterse de, Halit artık Yıldız’ı düşünecek durumda değildir. Şahika planını uygulamak için dört elle çalışırken, Yiğit’i tamamen kendi yörüngesine almıştır.
Ender, Şahika’nın gerçek yüzünü Halit’e anlatmak isterken düşmanının Yıldız gibi olmadığını ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını anlayacaktır.

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