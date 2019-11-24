Yasak Elma'nın yeni bölümünde Halit karşı hamle yapacak! Yasak Elma 58. bölüm fragmanları
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, 25 Kasım 2019 akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçecek. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde başka neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, bu hafta 58. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi, ipuçları veren fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Yasak Elma'nın 58. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Yasak Elma'nın yeni bölümünde;
Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir. Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.
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