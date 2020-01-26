Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Halit Nadir’in sırrını öğreniyor! Yasak Elma 66. bölüm fragmanı

Pazartesi akşamı yayınlanan Yasak Elma 27 Ocak'ta yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Yeni bölüm öncesi fragmanı ekranlara gelen Yasak Elma'da bu hafta heyecanlı anların yaşanacağının ipuçları verildi. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve 66. bölümde yaşanacaklara dair ayrıntılar.

YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.