Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 67. bölümde Yıldız, Leyla ve Halit'i öğrenecek mi?

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma 3 Şubat Pazartesi akşamı 67. bölümü ile ekranlara gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümde yaşanan gelişmelere dair ipuçlarını verdiği fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin 67. bölüm fragmanında Yıldız'ın Leyla'nın evine gittiğinde gördüğü manzara şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. Peki, yeni bölümde Yıldız, Leyla ve Halit'i öğrenecek mi? İşte, Yasak Elma'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.

YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.