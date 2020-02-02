Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 67. bölümde Yıldız, Leyla ve Halit'i öğrenecek mi?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Yasak Elma'nın yeni bölümü öncesi 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın bu haftaki bölüm fragmanı heyecanlı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. Leyla ve Halit'in ilişkilerinde tehlike çanlarının çaldığını gösteren yeni bölüm fragmanına, Halit'in Yıldız'a olan kötü tavırları damga vurdu. Peki, Yasak Elma'da bu hafta başka neler yaşanacak? Halit ve Leyla ayrılacak mı? İşte, Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların özeti.
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma 3 Şubat Pazartesi akşamı 67. bölümü ile ekranlara gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümde yaşanan gelişmelere dair ipuçlarını verdiği fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin 67. bölüm fragmanında Yıldız'ın Leyla'nın evine gittiğinde gördüğü manzara şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. Peki, yeni bölümde Yıldız, Leyla ve Halit'i öğrenecek mi? İşte, Yasak Elma'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.
YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.
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