Yasak Elma'nın oyuncuları kimler? Yasak Elma'ya yeni oyuncu
Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, sezon finalinin ardından 48. bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın kadrosuna yeni isimler de katıldı. Peki, Yasak Elma'nın oyuncuları kimler?
Yasak Elma'nın konusu kadar oyuncularının kim olduğu da merak konusu oluyor. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Yasak Elma'nın yeni sezonuna Tuvana Türkay'da kadroya dahil oldu. İşte, Yasak Elma'nın oyuncuları...
ŞEVVAL SAM KİMDİR?
Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Şehnaz Sam adında kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Anne babası o altı yaşındayken ayrılmışlar. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okudu. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirdi.
TALAT BULUT KİMDİR?
23 Mart 1956 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.
EDA ECE KİMDİR?
20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da doğan Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, "Beni Böyle Sev", "İlişki Durumu Karışık" tv dizilerinde, "Kızım İçin", "Kocan Kadar Konuş", "Kocan Kadar Konuş Diriliş", "Görümce", "Deli Dumrul" ve "Yol Arkadaşım" sinema filmlerinde rol aldı.
TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.
2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle