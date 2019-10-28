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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Hilmi'si Cavit Çetin Güner kimdir?

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Yasak Elma'nın Hilmi'si Cavit Çetin Güner kimdir?

Genç oyuncu Cavit Çetin Güner 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna katıldı. Yasak Elma'nın 54. bölümünden itibaren 'Hilmi' karakterine hayat verecek Cavit Çetin Güner'in kim olduğu, diziseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Yasak Elma'nın Hilmi'si Cavit Çetin Güner kimdir?

21 Şubat 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Şişli, Hürriyet mahallesinde bulunan Ziyapaşa İlköğretim Okulunda okudu. Kurtuluş Lisesinden 2003 yılında mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde eğitim aldı.

2003 yılında senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı "Hayat Bilgisi" adlı dizide Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Ümit Erdim, Serhan Arslan, Paşhan Yılmazel, Kaan Yılmaz, Altan Gördüm, Belma Canciğer, Sinan Çalışkanoğlu ile beraber oynayarak ilk dizi deneyimini yaşadı.

2006 yılında "Yalancı Yarim" adlı dizie rol aldı. 2007 yılında "Annem" adlı dizide Vahide Gördüm, Duygu Yetiş, Talat Bulut, İlhan Şeşen, Seda Akman ile beraber rol aldı.

2012 yılında "Ustura Kemal" adlı dizide Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Emre Kınay ile birlikte rol aldı. 2014 yılında "Stajyer Mafya" adlı sinema filminde garson rolünde oynadı.

Diriliş Ertuğrul adlı dizide pek çok önemli isimle rol aldı.

2010 yılının mart ayında Reyhan Türkü Hazer ile evlendi. Bu evlilik 29 Haziran 2012 tarihinde sona erdi.

Şimdilerde ise FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide "Hilmi" karakterine hayat verecek.

Hilmi, Leyla’nın yani gerçek adıyla Ayşe’nin (Tuvana Türkay) eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Tehlikeli bir karakter olan Hilmi’nin amacı ise Leyla’yı bulmak ve onu tekrar yaşadıkları yere geri götürmek olacak.

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