Yasak Elma'nın 63. yeni bölüm fragmanları yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, 30 Aralık Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenecek. İşte, Yasak Elma'nın özeti ve yeni bölüm fragmanları...

Yasak Elma'nın 30 Aralık akşamı yayınlanacak bölümünde;

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.