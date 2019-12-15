Yasak Elma'nın 61. yeni bölüm fragmanları yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, bu hafta 61. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, neler olacağı diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, 16 Aralık Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmayacak. İşte, Yasak Elma'nın özeti ve yeni bölüm fragmanları...
Yasak Elma'nın 16 Aralık akşamı yayınlanacak bölümünde;
Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır.
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