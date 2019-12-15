Yasak Elma'nın 61. yeni bölüm fragmanları yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, 16 Aralık Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmayacak. İşte, Yasak Elma'nın özeti ve yeni bölüm fragmanları...

Yasak Elma'nın 16 Aralık akşamı yayınlanacak bölümünde;

Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır.