Yasak Elma'nın 60. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Şahika planını devreye sokacak mı?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Yasak Elma'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Peki, Şahika planını devreye sokacak mı? Yasak Elma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Yasak Elma 60. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 9 Aralık Pazartesi akşamı 60. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanına, birbirinden ilginç anlar damga vurdu. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.
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