Yasak Elma'nın 60. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Şahika planını devreye sokacak mı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 9 Aralık Pazartesi akşamı 60. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanına, birbirinden ilginç anlar damga vurdu. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.