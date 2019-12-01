Yasak Elma'nın 59. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, bu hafta 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi, ipuçları veren fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Yasak Elma'nın 59. bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, pazartesi akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Şahika’nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirecek. İşte, Yasak Elma'nın 59. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Yasak Elma'nın 2 Aralık Pazartesi akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde;
Şahika’nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirmiştir. Halit, Yıldız ve Ender’in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika’nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir. Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir’in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecektir.
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