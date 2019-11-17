Yasak Elma'nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde tüm dengeler değişecek!
FOX TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yasak Elma'nın bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir’in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecek. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Yasak Elma'nın 57. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
Yeni sezonu ile macerasına devam eden Yasak Elma, 18 Kasım Pazartesi akşamı 57. bölümü ile sevenlerine heyecanlı anlar yaşatacak. Şahika'nın kaybolmasıyla ortalığın karıştığı Yasak Elma'da bu hafta da ilginç anlar ekranlara yansıyacak. İşte, Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanları ve 57.bölüm kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şahika’nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirmiştir. Halit, Yıldız ve Ender’in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika’nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir. Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir’in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecektir.
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