Yasak Elma'nın 56. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, pazartesi akşamı 56. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde, Halit duyduklarının ardından Şahika'yı evden kovdu. Heyecanlı bir bölüm sonrası dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma'nın 56. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yasak Elma yeni bölümüyle her pazartesi akşamı FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 56. bölümüyle, 11 Kasım Pazartesi akşamı diziseverlerin karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Kaya ve Ender'in çocuğu olduğunu öğrenen Yiğit şoke oldu. Halit duyduklarının ardından Şahika'yı evden gönderdiç Peki, Yasak Elma'nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika’nın tüm gerçekleri söylemesi Halit, Ender, Kaya ve Yiğit’in hayatını tamamen değiştirecektir. Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar. Şahika Halit’i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir.
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