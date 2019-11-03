Yasak Elma'nın 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, bu hafta 55. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi, ipuçları veren fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, pazartesi akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Halit’in Yıldız'dan ayrılmak istememesi Yıldız’da şok etkisi yaratacak. İşte, Yasak Elma'nın 55. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Yasak Elma'nın 4 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde;
Halit’in Yıldız’dan ayrılmak istememesi Yıldız’da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur. Ender ve Asuman, Yıldız’ı Halit’e geri dönmesi için ikna etmeye ve böylece Şahika’dan ebediyen kurtulmaya çalışırlar.
Şahika ise Halit’i yavaş yavaş kaybediyor olmanın verdiği tedirginlikle elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir.
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