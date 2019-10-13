Yasak Elma'nın 53. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu hafta 53. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz hafta oldukça heyecan verici olaylara sahne olan dizide bu hafta neler olacağı merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma'nın fragmanında neler var? Yasak Elma'nın 53. yeni bölümünde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 14 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak 53. bölümünde Yıldız boşanmak isteyecek. Bu durum karşısında diğerlerinin nasıl tepki vereceği merak ediliyor. İşte, Yasak Elma'nın 53. bölüm fragmanı...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yasak Elma'nın geçen hafta ekranlara gelen 52. son bölümünde; Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır. Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.
Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer. Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.
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