Yasak Elma'nın 53. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümü öncesi bir fragman daha diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizi geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Peki, Yasak Elma'nın 53. bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, 53. bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı ekran önüne çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Şahika’nın kurduğu düzen yavaş yavaş değişmeye başlayacak. İşte, Yasak Elma 53. bölüm fragmanları...
Yasak Elma'nın ekranlara gelecek bu haftaki bölümünde; Halit’in kayıp bebeği bulup gelmesi, Şahika’nın kurduğu düzenin yavaş yavaş yıkılmasına yol açarken, Şahika yeni bir plan geliştirir. Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika’nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız’ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır. Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.
Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer. Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.
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