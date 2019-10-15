Yasak Elma'nın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'nın yeni bölümü ne zaman?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 14 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelmesi planlanan 53. bölümü diziseverlerle buluşmadı. Gözler şimdi Yasak Elma'nın yeni bölüm yayın tarihinde. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümü ne zaman?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, 53. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Dizinin yeni bölümü beklenirken, yeni bölümden ipuçları veren 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Yasak Elma'nın 53. bölüm fragmanları ve yeni bölüm tarihi hakkında bilgi...
Yasak Elma'nın 53. bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı yayında olacak. Dizinin yeni bölümünde Yıldız boşanmak isteyecek. Bu durum karşısında diğerlerinin nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.
SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır. Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.
Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer. Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.
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