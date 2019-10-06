Yasak Elma'nın 52. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu hafta 52. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz hafta oldukça heyecan verici olaylara sahne olan dizide bu hafta neler olacağı merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma'nın fragmanında neler var? Yasak Elma'nın 52. yeni bölümünde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 7 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak 52. bölümünde çaresiz kalan Yıldız, yardım için Ender'e sığınacak. İşte, Yasak Elma'nın 52. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Yasak Elma'nın yayınlanacak 52. bölümünde; Yeni doğum yapan Yıldız, Şahika'nın oyunu sonrası çocuğuna veda etmek zorunda kalacak. Bu gelişmeden sonra Yıldız, yardım amacıyla Ender'in kapısını çalacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yasak Elma'nın geçen hafta ekranlara gelen 51. son bölümünde;
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.
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