Yasak Elma'nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu hafta 51. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz hafta oldukça heyecan verici olaylara sahne olan dizide bu hafta neler olacağı merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma'nın fragmanında neler var? Yasak Elma'nın 51. yeni bölümünde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 30 Eylül'de yayınlanacak 51. bölümünde Ender, Sabri'nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşıracak. İşte, Yasak Elma'nın 51. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Yasak Elma'nın 30 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak 51. bölümünde; Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.
Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.
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