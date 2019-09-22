Yasak Elma'nın 50. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, bu hafta 50. bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin geçtiğimiz haftaki bölümünde yaşanan Yıldız'ın hamile olarak yalıya dönmesi, Yasak Elma hayranlarını yeni bölüm için meraklandırdı. Yasak Elma'nın bu haftaki yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. Peki, Yasak Elma'nın 50. bölümünde neler olacak?
Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 23 Eylül Pazartesi yayınlanacak 50. bölümünde, Ender'in Şahika'yı suçlamasıyla ev yangın yerine dönecek. İşte, Yasak Elma'nın 50. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bilgiler.
50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Yasak Elma, 50. bölümü ile bu hafta izleyici ile buluşacak. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.
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