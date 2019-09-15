Yasak Elma'nın 49. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu hafta 49. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yeni sezonunun ilk bölümü yayınlanan dizide bu hafta neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma'nın fragmanlarında neler var? Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 16 Eylül'de yayınlanacak 49. bölümünde Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika'nın kurduğu planı alt üst ededecek. İşte, Yasak Elma'nın 49. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Yasak Elma, 49. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde; Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder.
Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır.
Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya’nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.
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