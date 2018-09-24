Yasak Elma’da Yıldız’ın eski eşi Kemal’i canlandıran Sarp Can Köroğlu kimdir?
Yasak Elma dizisinin kadrosuna 2. sezonda yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Sarp Can Köroğlu, FOX'un “Yasak Elma" dizisinin kadrosuna 15. bölümde Kemal karakteriyle dahil olacak. Peki, Yasak Elma’da Yıldız’ın eski eşi Kemal’i canlandıran Sarp Can Köroğlu kimdir?
Güneşin Kızları, Adını Feriha Koydum ve Kurt Seyit ve Şura projeleriyle tanınan Sarp Can Köroğlu, 23 Eylül 1990 tarihinde Bolu’da dünyaya geldi. Liseyi Bolu'da tamamladı. Oyunculuk eğitimini İstanbul'da yapmak üzere İstanbul'a taşınan Sarpcan Köroğlu, lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümün’de tamamladı. Akademi 35 buçuk da kısa süreli bir oyunculuk eğitimi alan Sarpcan Köroğlu, Elde Var Hayat dizisi ile oyunculuğa başladı.
Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisinde Bülent karakteri ile ekranlara gelen genç oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sarpcan Köroğlu’nun oynadığı diziler şunlardır:
Hayatımın aşkı
Adını Feriha Koydum
Kurt Seyit ve Şura
Elde Var Hayat
Güneşin Kızları
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