Yasak Elma yeni sezona ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu sürpizi!
Yasak Elma yeni sezona başlayacağı tarih ile gündemde yer almaya devam ediyor. Yasak Elma'nın 3. sezonunda sürpriz isimler de kadroya dahil oldu. Peki, Yasak Elma yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, Yasak Elma'nın yeni sezonu hakkında bazı bilgiler
Fox TV'nin iki sezonluk dizisi “Yasak Elma”, Eylül ayında 3. ve sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor.
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç’ın başrollerini paylaştığı dizi, 9 Eylül Pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak.
IMAN CASABLANCA KADROYA DAHİL OLUYOR!
“Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, dizide “Leyla” karakterine hayat verecek.
Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.
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