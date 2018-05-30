Yasak Elma yeni bölüm fragmanlarıyla sezon finalini duyurdu
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanları arka arkaya yayınlandı. Önümüzdeki hafta sezon finali yapacak olan Yasak Elma’nın 12. bölümünde Enver ve Yıldız arasındaki restleşme devam ederken; Zeynep ve Alihan cephesinde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanları ve son gelişmelerin kısa bir özeti!
Yasak Elma dizisinin 4 Haziran tarihli 12. bölümüne dair ilk görüntüler izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde eve yerleştiğinden beri Yıldız’a yapmadığını bırakmayan Enver, lansmanda beklenmedik bir darbe alıyor. Zeynep’in Cem’in asistanlığını yapmaya başlamasıyla kıskançlık krizlerine giren Alihan, ondan uzak duramıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanları!
Ender'in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim'in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender'in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan'ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur…
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