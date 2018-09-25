Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Cem'den itiraf
Yasak Elma dizisinin yeni fragmanı son bölümden kısa bir süre sonra paylaşıldı. Sezonun açılışını olaylı bir şekilde yapan Yasak Elma’nın son bölümünde Alihan, Zeynep’ten son bir şans istedi. Kalbinin sesini dinleyen Zeynep, yine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ise ikilinin arasının daha da açılacağı sinyalini verdi.
Yasak Elma’nın 16. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 50 saniye uzunluğundaki fragmana Zeynep’in zehir zemberek sözleri damga vurdu. Yasak Elma’nın 24 Eylül tarihli son bölümünde Alihan, Zeynep’e ilk kez gerçek hislerini açmış ve ondan bir şans daha istemişti. Bu şansı kabul etmeye karar veren Zeynep, bir umutla Alihan’ın çağırdığı yere gitti ancak bir kez daha büyük bir yıkıma uğradı. Şimdi ise gözler yeni bölümde… İşte Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de Alihan buna izin vermez. Zeynep’le konuşacak ve ondan bir şans daha isteyecektir. Bunu her zamanki gibi kendine özgü tarzıyla yaparak yine Zeynep’i şaşırtmayı başarır. Halit ve Yıldız’ın arası tam düzelmişken, Yıldız yeni bir skandala karışır ve evde yine gerginlik olur. Ender, Yıldız ve Halit’i ayıramayacağına inanmaya başlayıp ümitsizliğe kapılmışken, evine gelen beklenmeyen misafirle bütün fikri değişir. Şans bu kez Ender’den yanadır.
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