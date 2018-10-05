Yasak Elma yeni bölüm fragmanına öpüşme sahnesi damga vurdu
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi. 8 Ekim Pazartesi tarihli gelişmelere dair ipuçları veren Yasak Elma 17. bölüm fragmanına Zeynep ve Alihan’ın öpüşme sahnesi damga vurdu. Öte yandan Zehra’nın sözleri şok etkisi yarattı. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve en son yaşananlara dair kısa bir özet
En son 1 Ekim Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşan Yasak Elma’nın yeni bölümünden görüntüler paylaşıldı. Dizinin son bölüm finalinde Yıldız, eski aşkı Kemal ile karşı karşıya gelmenin şokunu yaşamıştı. Alihan’ın bir sevgilisi olduğunu duyan Zeynep, Cem ile beraber olmaya karar vermişti. Yasak Elma yeni bölüm fragmanıyla ise yine çok konuşulacak gelişmelerin yaşanacağı ortaya çıktı. Zeynep’in Cem ile beraber olmasını kabullenmeyen Alihan, bir davette duygularına yenik düşüyor. İkilinin öpüşme sahnesine tanık olan Zehra, herkesin ortasında gördüğü manzarayı anlatıyor. İşte, tüm bu gelişmelerin detaylarını gözler önüne seren fragman
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender, Kemal’i Yıldız’a yakınlaştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Yıldız’ı her gün Kemal’i görmeye mecbur bırakacak bu planı harekete geçirmek için kolları sıvar. Olacaklardan habersiz olan Yıldız ise Defne’yle samimiyetini ilerletiyordur.
Zeynep Alihan’ın buluşma yerine gelmemesinden sonra yıkılmıştır. Alihan kendini açıklamak istese de, Zeynep artık inanmaz. Zeynep’in Alihan’la ilgili duyduğu bir haber ise onu başka kararlar almak zorunda bırakacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle