Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı için bekleyiş son buldu. 28 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak olan Yasak Elma 54. Bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Yıldız ve Ender dostluğunun her geçen gün pekiştiği görülürken; Zehra’dan şaşırtıcı bir hamle geliyor. İşte, Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler…
Yasak Elma dizisinin son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni bölümden ilk görüntüler geldi. Pazartesi günleri yayınlanan dizisinin son bölümünde Ender ve Yıldız, Şahika'ya karşı güç birliğine devam etmiş, oğlundan ayrı kalamayan Halit, Yıldız'ı yalıya geri çağırmıştı. Yasak Elma son bölüm finalinde Yıldız'dan şaşırtıcı bir karar gelmişti. Halit'in boşanmayı kabul edip etmeyeceği yeni bölümde belli olacak. İşte, Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler...
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit’in kayıp bebeği bulup gelmesi, Şahika’nın kurduğu düzenin yavaş yavaş yıkılmasına yol açarken, Şahika yeni bir plan geliştirir. Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika’nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız’ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.
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