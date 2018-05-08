Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik sözleşmesini imzalayacak mı?
Yasak Elma dizisi dün akşam 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta başka bir entrikanın yaşandığı Yasak Elma son bölümünde Halit ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yıldız, final sahnesinde büyük bir şok yaşadı. Genç kızın evlilik sözleşmesini imzalayıp imzalamayacağını merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekran macerasında sekiz haftayı geride bırakan Yasak Elma son bölümüne Yıldız ve Halit’in evlilik kararı damga vurdu. Bu karar, hem Zeynep’in Halit’in kızlarının hem de tepkisine neden oldu. Evlilik haberini aldıktan sonra çıldıran Ender’den ise şaşırtıcı bir hamle geldi. Yasak Elma son bölüm finaline Halit’in evlilik sözleşmesi teklifi damga vurdu. Yıldız, evlilik sözleşmesini imzalayıp nikah masasına oturacak mı? Alihan ve Zeynep ilişkisinde neler yaşanacak? Bu soruların yanıtını merak eden izleyiciler fragman araştırması yapıyor.
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit’in evlenme teklifi karşısında şok olan Yıldız’ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. Zeynep ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz. Yıldız evlilik kararıyla birlikte sadece Ender’le değil Halit’in kızları Lila ve Zehra’yla da uğraşmak zorunda kalacaktır. Yıldız ve Halit’in evlilik kararı alması, Alihan ve Zeynep için yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah için Zeynep ve Yıldız’ın annesi Asuman İstanbul’a gelir.
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