Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alihan ve Zeynep arasında neler olacak?
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alihan ve Zeynep ilişkisinin akıbetini merak eden izleyiciler, Yasak Elma 10. bölüm ilk fragmanında bambaşka ipuçları aldı. Yıldız’a hayatı dar etmek isteyen Enver, yeni bir plan hazırlıyor. Hiç gitmemesi gereken bir yere giden Yıldız ve Enver karşı karşıya geliyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!
Pazartesi dizisi Yasak Elma’nın son bölümden bu yana merakla beklenen yeni fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin 14 Mayıs tarihli 9. bölümünde Halit ile evlenerek muradına eren Yıldız, Enver’in komploları nedeniyle zor anlar yaşadı. Geçmişini yeniden hatırlayan Alihan, duygularıyla yüzleşti ve ani bir şekilde Zeynep’ten ayrılmaya karar verdi. Yasak Elma son bölüm finaline Alihan’ın Zeynep’e söyledikleri damga vurdu. İkilinin akıbetini merak eden dizi takipçileri, heyecanla Yasak Elma 10. bölümünü bekliyor. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit'in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırmıştır. Ama Halit'i de kaybetmek ve şüphelendirmek istemez. Ender, tüm olanlardan sonra Yıldız'dan intikam almakta ve onun bir açığını yakalamakta da kararlıdır. Yıldız ve Halit'in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep ise Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar verir. Yavaş yavaş Zeynep'e aşık olduğunu fark eden Alihan bu aşkın onu değiştirdiğinin farkına varır. Bunun üzerine ise yapacağı yeni hamle ile Zeynep'i hem şaşırtacak hem de çok üzecektir…
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