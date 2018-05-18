Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alihan ve Zeynep arasında neler olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
18.05.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alihan ve Zeynep arasında neler olacak?

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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alihan ve Zeynep arasında neler olacak?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alihan ve Zeynep ilişkisinin akıbetini merak eden izleyiciler, Yasak Elma 10. bölüm ilk fragmanında bambaşka ipuçları aldı. Yıldız’a hayatı dar etmek isteyen Enver, yeni bir plan hazırlıyor. Hiç gitmemesi gereken bir yere giden Yıldız ve Enver karşı karşıya geliyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!

Pazartesi dizisi Yasak Elma’nın son bölümden bu yana merakla beklenen yeni fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin 14 Mayıs tarihli 9. bölümünde Halit ile evlenerek muradına eren Yıldız, Enver’in komploları nedeniyle zor anlar yaşadı. Geçmişini yeniden hatırlayan Alihan, duygularıyla yüzleşti ve ani bir şekilde Zeynep’ten ayrılmaya karar verdi. Yasak Elma son bölüm finaline Alihan’ın Zeynep’e söyledikleri damga vurdu. İkilinin akıbetini merak eden dizi takipçileri, heyecanla Yasak Elma 10. bölümünü bekliyor. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit'in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırmıştır. Ama Halit'i de kaybetmek ve şüphelendirmek istemez. Ender, tüm olanlardan sonra Yıldız'dan intikam almakta ve onun bir açığını yakalamakta da kararlıdır. Yıldız ve Halit'in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep ise Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar verir. Yavaş yavaş Zeynep'e aşık olduğunu fark eden Alihan bu aşkın onu değiştirdiğinin farkına varır. Bunun üzerine ise yapacağı yeni hamle ile Zeynep'i hem şaşırtacak hem de çok üzecektir…

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