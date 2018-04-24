Yasak Elma yeni bölüm fragmanı: Senin aklın fikrin
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Entrika yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Yasak Elma’nın 23 Nisan tarihli son bölümünde Yıldız’a karşı iyice bilenen Enver, finalde Alihan’ın karşısına çıktı. Olaylı final sahnesi ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler, fragmanla ilk tüyoları aldı. İşte Yasak Elma 7. bölüm fragmanı ve detaylar!
Yasak Elma dizisi ekran macerasında altı haftayı geride bıraktı. 23 Nisan Pazartesi tarihli Yasak Elma son bölümünde Hatay’da geçen güzel bir günün ardından yaşadığı duygu ağır basan Zeynep, tüm korkularına rağmen Alihan ile beraber oldu. Yıldız’dan intikamını almak isteyen Enver, aradığı kozu finale doğru buldu ve hemen harekete geçti. Yasak Elma son bölüm finalinde Zeynep’in eski sevgilisi Mete, Halit’in; Ender ise Alihan’ın karşısına çıktı ve Zeynep’i çok zor durumda bırakan açıklamalar yaptı. Peki Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? İşte Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler!
Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde Yıldız'ın yaptıklarını Alihan'ın karşısında öğrenen Zeynep çok zor durum kalıyor. Mete, Yıldız ile yaşadıklarından bahsediyor ve genç kızın tek amacının zengin bir koca bulmak olduğunu iddia ediyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Alihan, Zeynep'e karşı bir şüphe duyacak mı? Mete'in söyledikten sonra Halit, kime inanacak? Tüm bu soru işaretleri Yasak Elma'nın 30 Nisan tarihli bölümünde yanıt bulacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Lale’nin Onur’u terk etmesi iki aileyi de harekete geçirir. Lale ve Onur’u tekrar bir araya getirmek için plan yaparlar. Birbirlerinden habersiz şekilde aynı yere giden Onur ve Lale karşılaşınca şok olurlar ve birlikte vakit geçirmek zorunda kalırlar. Herkesten uzakta geçirdikleri bugün onları tekrar bir araya getirebilecek midir? Çarşamba Akşamı FOX'ta.
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