Yasak Elma yeni bölüm fragmanı: Senin aklın fikrin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
24.04.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı: Senin aklın fikrin

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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı: Senin aklın fikrin

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Entrika yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Yasak Elma’nın 23 Nisan tarihli son bölümünde Yıldız’a karşı iyice bilenen Enver, finalde Alihan’ın karşısına çıktı. Olaylı final sahnesi ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler, fragmanla ilk tüyoları aldı. İşte Yasak Elma 7. bölüm fragmanı ve detaylar!

Yasak Elma dizisi ekran macerasında altı haftayı geride bıraktı. 23 Nisan Pazartesi tarihli Yasak Elma son bölümünde Hatay’da geçen güzel bir günün ardından yaşadığı duygu ağır basan Zeynep, tüm korkularına rağmen Alihan ile beraber oldu. Yıldız’dan intikamını almak isteyen Enver, aradığı kozu finale doğru buldu ve hemen harekete geçti. Yasak Elma son bölüm finalinde Zeynep’in eski sevgilisi Mete, Halit’in; Ender ise Alihan’ın karşısına çıktı ve Zeynep’i çok zor durumda bırakan açıklamalar yaptı. Peki Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? İşte Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler!

Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde Yıldız'ın yaptıklarını Alihan'ın karşısında öğrenen Zeynep çok zor durum kalıyor. Mete, Yıldız ile yaşadıklarından bahsediyor ve genç kızın tek amacının zengin bir koca bulmak olduğunu iddia ediyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Alihan, Zeynep'e karşı bir şüphe duyacak mı? Mete'in söyledikten sonra Halit, kime inanacak? Tüm bu soru işaretleri Yasak Elma'nın 30 Nisan tarihli bölümünde yanıt bulacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lale’nin Onur’u terk etmesi iki aileyi de harekete geçirir. Lale ve Onur’u tekrar bir araya getirmek için plan yaparlar. Birbirlerinden habersiz şekilde aynı yere giden Onur ve Lale karşılaşınca şok olurlar ve birlikte vakit geçirmek zorunda kalırlar. Herkesten uzakta geçirdikleri bugün onları tekrar bir araya getirebilecek midir? Çarşamba Akşamı FOX'ta.

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