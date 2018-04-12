Yasak Elma yeni bölüm 2. fragmanında Zeynep'ten şaşırtan tepki
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk fragmanda Ender’in yeni planına odaklanan Yasak Elma’nın 5. bölüm 2. fragmanında ise Alihan ve Zeynep arasındaki ilişkinin geleceğine dair ipuçları dikkat çekiyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Öpüşecek kadar yakınlaşan Alihan ve Zeynep ikilisinin ilişkisi nasıl bir boyuta geçecek? İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanları ve ipuçları!
Yasak Elma yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala izleyicilerle buluştu. 16 Nisan Pazartesi tarihli Yasak Elma 5. bölümünde şaşırtıcı gelişmeler var. Ender, Yıldız’ı zor durumda bırakabilmek için yeni bir hamle yaparken; karşısında Halit’i buluyor. Öte yandan patronu ile yaşadığı yakınlaşmadan pişmanlık duyan Zeynep, kendini geri çekme kararı alıyor. İşte Yasak Elma 5. bölüm görüntüleri!
Ender sahip olduğu her şeyi kaybetmesinin ardından iyice hırçınlaştı. Kendi düştüğü durumu eski dostlarından gizlemeye çalışırken tüm kapılar bir bir yüzüne kapandı. Yıldız eski iş yerine geri döndü ama orası artık onun için güvenli değildi. Zeynep ise Alihan’dan kaçmaya çalıştıkça onu daha çok düşündüğünü ve onu içinde büyüttüğünü anladı. Finale ise Zeynep ve Alihan’ın yakınlaşma görüntüleri damga vurdu
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