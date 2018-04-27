Yasak Elma yeni bölüm 2. Fragmanında ipler geriliyor
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Yasak Elma 7. bölüm yeni fragmanına Zeynep ve Alihan arasındaki gerginlik damga vurdu. Yıldız’ın sözleri ardından Alihan’ın nasıl bir tepki vereceği yeni bölümde belli olacak. İşte Yasak Elma 7. bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Yasak Elma yeni bölüm fragmanları izleyicilere yine romantik bir o kadar da entrika yüklü gelişmelerin sinyalini verdi. Pazartesi akşamlar yayınlanan Yasak Elma’nın 23 Nisan tarihli son bölümünde Ender Yıldız’ın Halit’in yanına geri döndüğünü görünce, bir kumpasa kurban gittiğini anladı ve Yıldız’ın gerçek yüzünü Halit’e göstermek için ant içti. Bu yolda sadece Yıldız’ı değil, Zeynep’i de zor durumda bırakan bir hamle yaptı ve Alihan’ın karşısına çıktı. Ender’in söylediklerinin ardından yaşanacaklara dair tüyolar ise Yasak Elma 7. bölüm fragmanlarıyla geldi. İşte ilk görüntüler!
Ender Yıldız ve Zeynep’i bitirmek için her yolu deniyordur. Ender’in oyunlarının Alihan ve Zeynep’e sıçraması, Alihan ve Zeynep ilişkisini bir sınavdan geçirecektir. Halit ise Yıldız’la olamayacağı gerçeğini kabul edip, hayatına devam etme kararı alır. Halit’in bu kararı Yıldız için hayal kırıklığı olur. Ya baş koyduğu yolda ilerleyecek, ya da her şeyden vazgeçecektir...
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