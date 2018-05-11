Yasak Elma yeni bölüm 2. fragmanında falcı krizi
Yasak Elma yeni bölüm fragmanları dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Ekran macerasında sekiz haftayı geride bırakan Yasak Elma’nın 9. bölümünde Yıldız sonunda amacına ulaşıyor ve Halit'le evleniyor. Kaleyi içten fethetmeye karar veren Ender, kızların annesini kullanarak ortalığı bir kez daha karıştırıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanları ekranlardaki yerini aldı. Dizinin 7 Mayıs Pazartesi tarihli son bölümünde Yıldız ve Halit’in evlilik kararı ortalığı karıştırmış, finale Ender’in hamlesi damga vurmuştu. Yıldız’ın son anda ortaya çıkan evlilik sözleşmesini imzalayıp imzalamayacağını merak eden izleyiciler, heyecanla Yasak Elma 9. bölüm fragmanlarını bekliyordu. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit’in evlenme teklifi karşısında şok olan Yıldız’ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. Zeynep ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz. Yıldız evlilik kararıyla birlikte sadece Ender’le değil Halit’in kızları Lila ve Zehra’yla da uğraşmak zorunda kalacaktır. Yıldız ve Halit’in evlilik kararı alması, Alihan ve Zeynep için yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah için Zeynep ve Yıldız’ın annesi Asuman İstanbul’a gelir.
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