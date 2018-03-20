Yasak Elma yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı – Yasak Elma’nın hikayesi ne?

Yasak Elma dizisi 19 Mart Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşına çıktı. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma’nın ilk bölüm finali soru işareti bıraktı. Halit Argun’u bir gece yarısı Yıldız’ın evini ziyaret etmesi ardından neler yaşanacağına dair tüyolar arka arkaya yayınlanan iki fragmanla geldi. Yasak Elma 2. bölüm fragmanlarında Yıldız’ın tehlikeli oyunu ve Alihan- Zeynep ikilisinin çekişmeli hali ön plana çıkıyor. İşte yeni bölüm fragmanları ve dizinin ilk bölümünü kaçıranlar için kısa bir özet

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.



Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.



Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.