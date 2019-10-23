Yasak Elma ne zaman final yapacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın final yapacağına dair söylentiler son günlerde yoğunlaştı. İlgiyle izlenen dizinin sıkı takipçileri, Yasak Elma'nın final yapıp yapmayacağı konusunda bilgi almak istiyor. Peki, Yasak Elma ne zaman final yapacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, yakın zaman önce yeni sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta 53. bölümüyle yayınlanan dizinin final yaparak yayın hayatına son vereceği iddia edilemeye başlandı. İşte, Yasak Elma ile ilgili son gelişmeler hakkında ayrıntılar...
Kulislerede dolaşan iddialara göre, üçüncü sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma 2020 yılının mayıs ayının ilk haftası erken final yapacak ve ekran macerasını tamamlayacak. Yasak Elma’nın yapımcısı ve oyuncularından final haberlerine yönelik bir açıklama gelmedi.
Konuya dair gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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