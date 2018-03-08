Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma dizisi oyuncuları kim?

Başrollerini Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut gibi usta isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinin tanıtım teaserları yayınlanmaya başladı. İzleyiciler ise, dizinin ne zaman başlayacağını ve dizide hangi ünlü isimlerin yer alacağını merak edip araştırıyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma'da kimler rol alacak? İşte Yasak Elma dizisi hakkında merak edilen detaylar ve dizinin tanıtım teaserları…

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX'un yeni dizisi Yasak Elma'nın tanıtımları izleyiciyle buluştu. İki tanıtımı birden izleyici ile paylaşılan dizinin yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı, ancak dizinin Mart ayı içinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Yasak Elma'nın yayın tarihi belli olduğu zaman bu haberde okuyabilirsiniz.

YASAK ELMA DİZİSİNDE KİMLER VAR?

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaristliğini Melis Civelek’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda, Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut gibi usta isimler var.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU





ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profesyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül’ün yazdığı 2011 yılında Atv’de oynamaya başlayan “Hayat Devam Ediyor” adlı dizide Siraç Bakırcı karakterini canlandırırken, Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Rozet Hubeş, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Menderes Samancılar ile birlikte rol aldı.

2014 yılında başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in paylaştığı “Bi Küçük Eylül Meselesi” adlı sinema filminde rol aldı. 23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve ilk 9 bölümünün yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan “Filinta” adlı dizide Onur Tuna (Filinta Mustafa) karakterini canlandırırken; Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Damla Aslanalp “Lara Zaharyas”, Serhat Tutumluer (Boris Zaharyas), Naz Elmas (Azize), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Kayra Şenocak (Hasan), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

Sevilen oyuncu son olarak FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Yasak Elma dizisinde rol alacak.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Sevda Erginci, 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi alan Sevda Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile oldu.

Televizyon dünyasına 2012 yılında "Koyu Kırmızı" adlı dizide "Ayşe" karakterini canlandırarak adım atmıştır. Sevda Erginci bu dizide, Özgü Namal ve Ozan Güven gibi önemli isimlerle rol almıştır. 2012'de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devlet'inin son zamanlarını anlatan "Veda " adlı dizide Lamia karakterini canlandırmıştır.

2013 - 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı "Karagül" dizisinde Ayşe karakterini canlandırırken Ece Uslu, Saruhan Hünel, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Özlem Conker, Mert Yazıcıoğlu, Bülent Polat ile birlikte rol aldı.

Sevilen oyuncu son olarak FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Yasak Elma dizisinde rol alacak.

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da doğan Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, "Beni Böyle Sev", "İlişki Durumu Karışık" tv dizilerinde, "Kızım İçin", "Kocan Kadar Konuş", "Kocan Kadar Konuş Diriliş", "Görümce", "Deli Dumrul" ve "Yol Arkadaşım" sinema filmlerinde rol aldı.

Sevilen oyuncu son olarak FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Yasak Elma dizisinde rol alacak.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Şehnaz Sam adında kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Anne babası o altı yaşındayken ayrılmışlar. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okudu. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirdi.

Şevval Sam 14 yaşında fanatik bir Beşiktaşlı olarak okul gazetesi için Metin Tekin'le röportaj yapmaya gider. Metin röportajdaki bir soru üzerine evlenmeyi düşünmediğini filan söyler. Sonra Şevval onu yemeğe davet eder. Metin de, ‘büyü de öyle gidelim’ der. Üç sene sonra flört ve ardından evlilik gerçekleşince ‘‘büyük lokma ye, büyük söz konuşma’’ atasözü bir kez daha doğrulanmış olur.

1993 – 1998 yılları arasında televizyon ekranlarında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı.

Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "İstanbul's Secrets" adlı 2. Albümünü çıkardı. 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkardı. Şevval Sam albümünde 16 Karadeniz türküsünü baştan yorumladı.

Şevval Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk şarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemim ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir.

2013 yılının Ağustos ayında ise İki yıllık bir ön hazırlığın ürünü olan "Tango" albümünde, Şevval Sam, Türkiye ve dünyadan harmanlanan modern ve klasik Tango’ların yanı sıra yeni bestelere de sıcak sesiyle hayat verir. Astor Piazzola'nın “Libertango” ve Carlos Gardel'in “Por Una Cabeza” gibi klasikleşen eserlerini Türkçe sözlerle yeniden yorumlar. "Tango" albümünde ki keman sololar ise ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın imzasını taşımaktadır.

Sevilen oyuncu son olarak FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Yasak Elma dizisinde rol alacak.

TALAT BULUT KİMDİR?

23 Mart 1956 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

Sevilen oyuncu son olarak FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Yasak Elma dizisinde rol alacak.