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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

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Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmayacak olması, seyircileri meraklandırdı. Dizinin bu hafta neden ekranlara gelmeyeceği kafalarda soru işareti oluştururken, Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte, merak edilenler.

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Yasak Elma'nın 53. bölümünü bekleyenler, dizinin bu eski bölmüyle yayınlanacak olması dolayısıyla, internette araştırma yapmaya başladı. İzleyenleri merakı sürerken, Yasak Elma dizisi bu hafta Türkiye Fransa milli maçı dolayısıyla yeni bölümüyle yayınlanmayacağı öğrenildi.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma'nın 53. bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte, Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.

Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.

Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.

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