Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma dizisi yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma bu hafta ekran macerasına ara verdi. Konusu ve heyecan dolu sahneleri ile takip edilen Yasak Elma'nın neden bu hafta yayınlanmadığı ve yeni bölüm yayın tarihi izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Yasak Elma dizinin yeni bölümü hakkında ayrıntılar...

Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Yasak Elma oldu. Sevilen dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.