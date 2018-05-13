Yasak Elma 9. bölüm fragmanında Zerrin planda aktif rol alıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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13.05.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Yasak Elma 9. bölüm fragmanında Zerrin planda aktif rol alıyor

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Yasak Elma 9. bölüm fragmanında Zerrin planda aktif rol alıyor

Yasak Elma, 9. yeni bölüm fragmanında yeni planlar ayyuka çıkıyor. Ender'in her türlü planı uygulamadan çekinmediği Yasak Elma'da, bu kez hedef isim Zerrin olmuştur. Zerrin'den önemli bir ricada bulunan Ender, Yasak Elma 9. bölümüne yine damgasını vuracaktır. İşte, son bölümde yaşananlar ve yeni bölümde Alihan'ın Zeynep'e karşı yeni hamleleri hakkında bazı bilgiler

Yasak Elma son bölüm sonrası 9. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yıldız ve Halit’in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep, Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar vermiştir. Peki, Yasak Elma 9. yeni bölüm fragmanında başka neler gündeme gelecek? İşte, detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR

Halit’in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırmıştır. Ama Halit’i de kaybetmek ve şüphelendirmek istemez. Ender, tüm olanlardan sonra Yıldız’dan intikam almakta ve onun bir açığını yakalamakta da kararlıdır. Yıldız ve Halit’in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep ise Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar verir. Yavaş yavaş Zeynep’e aşık olduğunu fark eden Alihan bu aşkın onu değiştirdiğinin farkına varır. Bunun üzerine ise yapacağı yeni hamle ile Zeynep’i hem şaşırtacak hem de çok üzecektir...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayıtdışı’nın merakla beklenen final bölümünde tüm sırlar açığa çıkıyor. Ali Kemal’in etrafını saran ihanet perdesi sonuna kadar açılıyor: uğruna ömrünü adadığı ailesi ve görevi arasında iyice sıkışan Ali Kemal’in gerçekleri öğrenmesinin bedeli ağır olacak. Esra’ya gelen paranın izini süren Ali Kemal, karısı bildiği kadının Melek tarafından görev icabı kendisiyle evlendirildiğini öğrenir ve Esra ile yollarını ayırır.

Ali Kemal’in evli olduğunu öğrenen Zeynep, Ali Kemal’den uzak durmaya çalışır, ama bu sefer de kader onları bir birine daha da yakınlaştırır. Ali Kemal ve Esra tarafından hayatları ile oynamakla suçlanan Melek, Ekrem’in asıl kimliğini öğrenmesi ile iyice köşeye sıkışır. Melek, son bir fedakârlıkta bulunup kendi canına kıyınca, istihbarattaki görevini Ali Kemal devralır. Takımının yardımı ile Ekrem’in karanlık amel defterini ele geçiren Ali Kemal’in, Ekrem’in ipini çekmesi an meselesidir.

Adnan’a babasını öldürten Ekrem’in ise keyfi yerindedir. Orhan’ın intikamını almaya yemin etmiş Hayati’nin Sabri’den başlayarak etrafa ölüm saçması bile Ekrem’in keyfini kaçırmaz. Sabri yoksa ondan daha da güvenilir ve iş bitirici olan Ali Kemal ve Adnan vardır yanında. Adnan onu büyüten, ona bir hayat veren Ekrem’e mi inanacak yoksa ölmeden önce babası olduğunu söyleyen Orhan delisine mi inanacak? Abisi Ekrem’in karanlık yüzünü ve Ali Kemal’in asıl görevini öğrenen Zeynep ne yapacak?

Evliliğine dair sırrı oraya çıkan Esra, kızına dair acı ve karanlık gerçeği Ali Kemal’den saklayabilecek mi? Tüm soruların cevap bulduğu, sırların ortaya çıktığı Kayıtdışı final bölümünü kaçırmayın.

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