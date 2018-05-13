Yasak Elma 9. bölüm fragmanında Zerrin planda aktif rol alıyor

Yasak Elma son bölüm sonrası 9. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yıldız ve Halit’in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep, Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar vermiştir. Peki, Yasak Elma 9. yeni bölüm fragmanında başka neler gündeme gelecek? İşte, detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR

Halit’in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırmıştır. Ama Halit’i de kaybetmek ve şüphelendirmek istemez. Ender, tüm olanlardan sonra Yıldız’dan intikam almakta ve onun bir açığını yakalamakta da kararlıdır. Yıldız ve Halit’in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep ise Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar verir. Yavaş yavaş Zeynep’e aşık olduğunu fark eden Alihan bu aşkın onu değiştirdiğinin farkına varır. Bunun üzerine ise yapacağı yeni hamle ile Zeynep’i hem şaşırtacak hem de çok üzecektir...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayıtdışı’nın merakla beklenen final bölümünde tüm sırlar açığa çıkıyor. Ali Kemal’in etrafını saran ihanet perdesi sonuna kadar açılıyor: uğruna ömrünü adadığı ailesi ve görevi arasında iyice sıkışan Ali Kemal’in gerçekleri öğrenmesinin bedeli ağır olacak. Esra’ya gelen paranın izini süren Ali Kemal, karısı bildiği kadının Melek tarafından görev icabı kendisiyle evlendirildiğini öğrenir ve Esra ile yollarını ayırır.

Ali Kemal’in evli olduğunu öğrenen Zeynep, Ali Kemal’den uzak durmaya çalışır, ama bu sefer de kader onları bir birine daha da yakınlaştırır. Ali Kemal ve Esra tarafından hayatları ile oynamakla suçlanan Melek, Ekrem’in asıl kimliğini öğrenmesi ile iyice köşeye sıkışır. Melek, son bir fedakârlıkta bulunup kendi canına kıyınca, istihbarattaki görevini Ali Kemal devralır. Takımının yardımı ile Ekrem’in karanlık amel defterini ele geçiren Ali Kemal’in, Ekrem’in ipini çekmesi an meselesidir.

Adnan’a babasını öldürten Ekrem’in ise keyfi yerindedir. Orhan’ın intikamını almaya yemin etmiş Hayati’nin Sabri’den başlayarak etrafa ölüm saçması bile Ekrem’in keyfini kaçırmaz. Sabri yoksa ondan daha da güvenilir ve iş bitirici olan Ali Kemal ve Adnan vardır yanında. Adnan onu büyüten, ona bir hayat veren Ekrem’e mi inanacak yoksa ölmeden önce babası olduğunu söyleyen Orhan delisine mi inanacak? Abisi Ekrem’in karanlık yüzünü ve Ali Kemal’in asıl görevini öğrenen Zeynep ne yapacak?

Evliliğine dair sırrı oraya çıkan Esra, kızına dair acı ve karanlık gerçeği Ali Kemal’den saklayabilecek mi? Tüm soruların cevap bulduğu, sırların ortaya çıktığı Kayıtdışı final bölümünü kaçırmayın.