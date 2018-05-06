Yasak Elma 8. bölüm fragmanında Yıldız'ın hayalleri gerçek oluyor
Yasak Elma dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halit’in evlenme teklifi karşısında şok olan Yıldız’ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. İşte, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Yasak Elma dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zeynep, ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz. İşte, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Halit’in evlenme teklifi karşısında şok olan Yıldız’ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. Zeynep ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz. Yıldız evlilik kararıyla birlikte sadece Ender’le değil Halit’in kızları Lila ve Zehra’yla da uğraşmak zorunda kalacaktır. Yıldız ve Halit’in evlilik kararı alması, Alihan ve Zeynep için yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah için Zeynep ve Yıldız’ın annesi Asuman İstanbul’a gelir.
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