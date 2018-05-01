Yasak Elma 8. bölüm fragmanı: Bu evlilik asla olmayacak
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Ekran macerasında yedi haftayı geride bırakan Yasak Elma’nın son bölümünde Alihan’ın sürprizi Zeynep’i duygulandırırken; finale Halit’in evlilik teklifi damga vurdu. Bu gelişmenin ardından yaşanacaklara dair ilk tüyo ise Yasak Elma 8. bölüm fragmanıyla geldi. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
Yasak Elma son bölüm gelişmeleri hafızalardaki yerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. Zeynep ve Yıldız’ın Ender’in planları nedeniyle karşı karşıya geldiği Yasak Elma son bölüm finali ise büyük bir sürprizle yapıldı. Halit’in başka bir kadınla görüntülenmesi ardından hayal kırıklığı yaşayan Yıldız, yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda büyük bir sürpriz yaşadı. Peki Yıldız, Halit’in evlilik teklifine ne yanıt verecek? Bu soruya yanıt bekleyenler için ilk ipucu Yasak Elma 8. bölüm fragmanıyla geldi.
Halit’in evlilik teklifi haberi gündeme bomba gibi düşer. Zeynep, kardeşi için büyük bir endişe duyar ancak Yıldız kararlıdır , ne olursa olsun Halit’le evlenecektir. Oyunlarına rağmen Halit’in Yıldız’la evleneceğini öğrenen Ender, bu evliliğin olmaması için her şeyi yapacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender Yıldız ve Zeynep’i bitirmek için her yolu deniyordur. Ender’in oyunlarının Alihan ve Zeynep’e sıçraması, Alihan ve Zeynep ilişkisini bir sınavdan geçirecektir. Halit ise Yıldız’la olamayacağı gerçeğini kabul edip, hayatına devam etme kararı alır. Halit’in bu kararı Yıldız için hayal kırıklığı olur. Ya baş koyduğu yolda ilerleyecek, ya da her şeyden vazgeçecektir...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle