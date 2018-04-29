Yasak Elma 7. bölüm fragmanında Ender her yolu deniyor
Yasak Elma dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine sürükleyici dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ender, Yıldız ve Zeynep’i bitirmek için her yolu deniyordur. İşte, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Yasak Elma dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ender’in oyunlarının Alihan ve Zeynep’e sıçraması, Alihan ve Zeynep ilişkisini bir sınavdan geçirecektir. İşte, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ender, Yıldız ve Zeynep’i bitirmek için her yolu deniyordur. Ender’in oyunlarının Alihan ve Zeynep’e sıçraması, Alihan ve Zeynep ilişkisini bir sınavdan geçirecektir. Halit ise Yıldız’la olamayacağı gerçeğini kabul edip, hayatına devam etme kararı alır. Halit’in bu kararı Yıldız için hayal kırıklığı olur. Ya baş koyduğu yolda ilerleyecek, ya da her şeyden vazgeçecektir...
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