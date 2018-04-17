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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.04.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Yasak Elma 6. yeni bölüm fragmanında Ender Alihan'ın karşısına çıkıyor

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Yasak Elma 6. yeni bölüm fragmanında Ender Alihan'ın karşısına çıkıyor

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Ekran macerasında beş haftayı geride bırakan Yasak Elma’nın son bölümünde hem Zeynep ve Alihan hem de Yıldız ve Halit cephesinde sürpriz dolu gelişmeler yaşandı. Final sahnesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 6. bölümden ilk detaylar!

Fox Tv’nin pazartesi dizisi Yasak Elma, dün akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ender’in yeni planlarını devreye soktuğu, Yıldız’ın Ender’in yanında çalışmaya başladığı Yasak Elma son bölümünde Alihan ve Zeynep arasında ise romantik anlar yaşandı. Patronuyla aşk yaşama fikrinden tedirgin olduğu için duygularına ket vuran Zeynep, finalde büyük bir sürpriz yaşadı. Halit’in yanında çalışmaya başlayan Yıldız ise Ender ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 6. bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!

23 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Yasak Elma yeni bölümünde Zeynep, hissettiği duyguları Yıldız’la paylaşır. Yıldız’ın oyununu keşfeden Ender, artık eskisinden daha çok kızgındır. Artık sadece Yıldız değil, Zeynep de hedefi haline gelir. Bu nedenle Alihan’ın karşısına çıkar ve Zeynep ‘in zengin koca avında olduğunu iddia eder.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit’in Yıldız’ı kafede Ender’in elinden kurtarması Ender’in tüm intikam oklarını Yıldız’a çevirmesine neden oldu. Yıldız Ender’in yaptıklarını kendi lehine çevirmeye çalışırken, karşısına çıkan yeni bir rakiple baş etmek zorunda kaldı. Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemedi. Zeynep bir karar vermek zorundaydı. Ya hislerini yaşayacak ya da korktuğu bu aşka hiç adım atmadı.

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