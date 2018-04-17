Yasak Elma 6. yeni bölüm fragmanında Ender Alihan'ın karşısına çıkıyor
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Ekran macerasında beş haftayı geride bırakan Yasak Elma’nın son bölümünde hem Zeynep ve Alihan hem de Yıldız ve Halit cephesinde sürpriz dolu gelişmeler yaşandı. Final sahnesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 6. bölümden ilk detaylar!
Fox Tv’nin pazartesi dizisi Yasak Elma, dün akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ender’in yeni planlarını devreye soktuğu, Yıldız’ın Ender’in yanında çalışmaya başladığı Yasak Elma son bölümünde Alihan ve Zeynep arasında ise romantik anlar yaşandı. Patronuyla aşk yaşama fikrinden tedirgin olduğu için duygularına ket vuran Zeynep, finalde büyük bir sürpriz yaşadı. Halit’in yanında çalışmaya başlayan Yıldız ise Ender ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 6. bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!
23 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Yasak Elma yeni bölümünde Zeynep, hissettiği duyguları Yıldız’la paylaşır. Yıldız’ın oyununu keşfeden Ender, artık eskisinden daha çok kızgındır. Artık sadece Yıldız değil, Zeynep de hedefi haline gelir. Bu nedenle Alihan’ın karşısına çıkar ve Zeynep ‘in zengin koca avında olduğunu iddia eder.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit’in Yıldız’ı kafede Ender’in elinden kurtarması Ender’in tüm intikam oklarını Yıldız’a çevirmesine neden oldu. Yıldız Ender’in yaptıklarını kendi lehine çevirmeye çalışırken, karşısına çıkan yeni bir rakiple baş etmek zorunda kaldı. Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemedi. Zeynep bir karar vermek zorundaydı. Ya hislerini yaşayacak ya da korktuğu bu aşka hiç adım atmadı.
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