Yasak Elma 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Yasak Elma yeni bölümüyle her pazartesi akşamı FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 56. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak?
Yasak Elma'nın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'da bu hafta Halit duyduklarının ardından Şahika'yı evden kovacak. Öte yandan Kaya ve Ender'in çocuğu olduğunu öğrenen Yiğit şoke olacak. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Halit’in Yıldız’dan ayrılmak istememesi Yıldız’da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur. NEnder ve Asuman, Yıldız’ı Halit’e geri dönmesi için ikna etmeye ve böylece Şahika’dan ebediyen kurtulmaya çalışırlar. Şahika ise Halit’i yavaş yavaş kaybediyor olmanın verdiği tedirginlikle elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir.
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