Yasak Elma 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu hafta 54. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Yeni bölümde Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratacak. Peki, Yasak Elma'nın fragmanlarında neler var? Yasak Elma'nın 54. yeni bölümünde başka neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 28 Ekim'de yayınlanacak 54. bölümünde heyecan yine dorukta olacak. İşte, Yasak Elma'nın 54. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Yasak Elma'nın 28 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak 54. bölümünde;
Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratır. Yıldız, boşanma aşamasında çok dikkatli olmak zorunda olduğu için çeşitli önemler alırken, Ender, Şahika’nın arkasındaki gücün peşine düşer. Zehra, kitabının tanıtımı için Yıldız’dan yardım ister. İlk kez bir kadın tarafından terk edilecek olma duygusu ise Halit’i ikileme düşürür.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle