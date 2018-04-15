Yasak Elma 5. bölüm fragmanında hisler ortaya mı çıkıyor?
Yasak Elma 5. bölüm fragmanı ile pazartesi akşamı ekrana gelecek olan görüntülerin tüyosunu verdi. Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemezler. Bu durum Yasak Elma 5. bölüm fragmanında bir Zeynep'i bir karar vermeye itecektir. İşte, izleyicilerin merakla araştırdığı Yasak Elma 5. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar hakkında detaylı bilgiler
Yasak Elma 5. bölüm fragmanı, yeni bölüm hakkında tüyoları izleyicilerle paylaştı. İntikam oklarının Yıldız'a çevrildiği, Yıldız'ın ise Ender'in kendisine karşı kurduğu bu planlarını avantaja çevirmeye yönelik düşünceleri, olayı başka boyutlara taşıyacaktır. Peki, Yasak Elma 5. bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, detaylı bilgiler
YILDIZ'IN PLANLARI SEKTEYE Mİ UĞRAYACAK?
Halit’in Yıldız’ı kafede Ender’in elinden kurtarması Ender’in tüm intikam oklarını Yıldız’a çevirmesine neden olur. Yıldız Ender’in yaptıklarını kendi lehine çevirmeye çalışırken, karşısına çıkan yeni bir rakiple baş etmek zorunda kalacaktır.
Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemezler. Zeynep bir karar vermek zorundadır. Ya hislerini yaşayacak ya da korktuğu bu aşka hiç adım atmayacaktır...
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ender sahip olduğu her şeyi kaybetmesinin ardından iyice hırçınlaşmıştır. Kendi düştüğü durumu eski dostlarından gizlemeye çalışırken tüm kapılar bir bir yüzüne kapanır. Yıldız eski iş yerine geri döner ama orası artık onun için güvenli değildir. Zeynep ise Alihan’dan kaçmaya çalıştıkça onu daha çok düşündüğünü ve onu içinde büyüttüğünü anlar. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
Ender, Yıldız’ı hafife almanın cezasını ağır ödedi. Kardeşi Caner’le düşüşünü kimseye göstermemek için çabaladı. Yıldız, Halit’le ilgili riskli bir karar verdi. Zeynep ve Alihan’ın yaşadığı gerginlikler onları daha da yakınlaştırdı.
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