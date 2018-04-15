Yasak Elma 5. bölüm fragmanında hisler ortaya mı çıkıyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
15.04.2018 - 19:19, Son Güncelleme:

Yasak Elma 5. bölüm fragmanında hisler ortaya mı çıkıyor?

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Yasak Elma 5. bölüm fragmanında hisler ortaya mı çıkıyor?

Yasak Elma 5. bölüm fragmanı ile pazartesi akşamı ekrana gelecek olan görüntülerin tüyosunu verdi. Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemezler. Bu durum Yasak Elma 5. bölüm fragmanında bir Zeynep'i bir karar vermeye itecektir. İşte, izleyicilerin merakla araştırdığı Yasak Elma 5. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar hakkında detaylı bilgiler

Yasak Elma 5. bölüm fragmanı, yeni bölüm hakkında tüyoları izleyicilerle paylaştı. İntikam oklarının Yıldız'a çevrildiği, Yıldız'ın ise Ender'in kendisine karşı kurduğu bu planlarını avantaja çevirmeye yönelik düşünceleri, olayı başka boyutlara taşıyacaktır. Peki, Yasak Elma 5. bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, detaylı bilgiler

YILDIZ'IN PLANLARI SEKTEYE Mİ UĞRAYACAK?
Halit’in Yıldız’ı kafede Ender’in elinden kurtarması Ender’in tüm intikam oklarını Yıldız’a çevirmesine neden olur. Yıldız Ender’in yaptıklarını kendi lehine çevirmeye çalışırken, karşısına çıkan yeni bir rakiple baş etmek zorunda kalacaktır.
Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemezler. Zeynep bir karar vermek zorundadır. Ya hislerini yaşayacak ya da korktuğu bu aşka hiç adım atmayacaktır...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ender sahip olduğu her şeyi kaybetmesinin ardından iyice hırçınlaşmıştır. Kendi düştüğü durumu eski dostlarından gizlemeye çalışırken tüm kapılar bir bir yüzüne kapanır. Yıldız eski iş yerine geri döner ama orası artık onun için güvenli değildir. Zeynep ise Alihan’dan kaçmaya çalıştıkça onu daha çok düşündüğünü ve onu içinde büyüttüğünü anlar. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Ender, Yıldız’ı hafife almanın cezasını ağır ödedi. Kardeşi Caner’le düşüşünü kimseye göstermemek için çabaladı. Yıldız, Halit’le ilgili riskli bir karar verdi. Zeynep ve Alihan’ın yaşadığı gerginlikler onları daha da yakınlaştırdı.

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