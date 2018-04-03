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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.04.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Yasak Elma 4. yeni bölüm fragmanı: Öl bence...

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Yasak Elma 4. yeni bölüm fragmanı: Öl bence...

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Entrika yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Fox Tv dizisi Yasak Elma son bölümünde Ender’in planını öğrenen Halit, büyük bir oyun oynadı. Finalde ise sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Zeynep’in Başına gelen kötü bir olay Alihan’la yakınlaşmasını sağladı. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde! İşte Yasak Elma 4. bölümünden ilk görüntüler!

Yasak Elma dizisinin yeni fragmanı 2 Nisan tarihli son bölümün hemen ardından izleyicilerle paylaşıldı. Şevval Sam, Talat Bulut, Sevda Erginci, Eda Ece ve Onur Tuna’nın başrollerini üstlendiği Yasak Elma’nın önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 4. bölümüne dair ipuçları veren fragmana Ender –Yıldız yüzleşmesi damga vurdu. Hazırladığı planın alt üst olması sonrasında her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Ender’in “O kadar beceriksizsin ki öl bence öl” sözleri fragmanın dikkat çeken bir diğer detayı oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Ender’in Yıldız’ın iş yerine gittiğini öğrenen Halit ne yapacak? Alihan ve Zeynep sevgili mi olacak? İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı!



Ender, Yıldız’ı hafife almanın cezasını ağır ödedi. Kardeşi Caner’le düşüşünü kimseye göstermemek için çabaladı. Yıldız ise Halit’le ilgili riskli bir karar verdi. Tüm bu entrikadan uzak olan Zeynep ve Alihan’ın yaşadığı gerginlikler ise onları daha da yakınlaştırdı.

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