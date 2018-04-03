Yasak Elma 4. yeni bölüm fragmanı: Öl bence...
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Entrika yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Fox Tv dizisi Yasak Elma son bölümünde Ender’in planını öğrenen Halit, büyük bir oyun oynadı. Finalde ise sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Zeynep’in Başına gelen kötü bir olay Alihan’la yakınlaşmasını sağladı. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde! İşte Yasak Elma 4. bölümünden ilk görüntüler!
Yasak Elma dizisinin yeni fragmanı 2 Nisan tarihli son bölümün hemen ardından izleyicilerle paylaşıldı. Şevval Sam, Talat Bulut, Sevda Erginci, Eda Ece ve Onur Tuna’nın başrollerini üstlendiği Yasak Elma’nın önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 4. bölümüne dair ipuçları veren fragmana Ender –Yıldız yüzleşmesi damga vurdu. Hazırladığı planın alt üst olması sonrasında her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Ender’in “O kadar beceriksizsin ki öl bence öl” sözleri fragmanın dikkat çeken bir diğer detayı oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Ender’in Yıldız’ın iş yerine gittiğini öğrenen Halit ne yapacak? Alihan ve Zeynep sevgili mi olacak? İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı!
Ender, Yıldız’ı hafife almanın cezasını ağır ödedi. Kardeşi Caner’le düşüşünü kimseye göstermemek için çabaladı. Yıldız ise Halit’le ilgili riskli bir karar verdi. Tüm bu entrikadan uzak olan Zeynep ve Alihan’ın yaşadığı gerginlikler ise onları daha da yakınlaştırdı.
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