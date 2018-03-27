Yasak Elma 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Ender dibe vuruyor
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanları kısa sürede yayınlandı. Sürprizlerle dolu Yasak Elma son bölümünün hemen ardından yayınlanan fragmanlarda Ender, hayatının şokunu yaşıyor. Etraflarındaki çirkin olaylardan habersiz olan Alihan ve Zeynep’in ise her geçen gün daha da yakınlaşıyor. İşte Yasak Elam 3. bölüm fragmanları ve son gelişmelerden kısa bir özet!
Yeni dizi Yasak Elma’nın 26 Mart Pazartesi tarihli bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Hatli’in kendisine ilgisini fark eden Yıldız baş koyduğu yolda hızlıca ilerlemeye başladı. Bunun için ilk hedefi Ender’dir. Ender’in özel hayatının detaylarını öğrenmek için elinden geleni yaptı ve her şeyi değiştirecek bir bilgi edindi. Zeynep ise Alihan’dan uzak durmak istese de başına gelen talihsiz kaza ikiliyi bir araya getirdi. Yasak Elma 2. Bölüm finaline ise otel odası ziyareti damga vurdu. Halit’i bir kadınla beraber yakalayacağına inanan Ender karşılaştığı manzarayla büyük bir şok yaşadı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler!
Yasak Elma dizisinin 3. bölümüne dair 2 fragman birden geldi. İlk fragmanda Ender- Halit arasındaki diyalog merak uyandırırken; 2. fragmanda Alihan- Zeynep ikilisinin romantik anları dikkat çekti. Kurduğu oyuna kendisi düşen Ender, duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Halit artık gerçeklere öğrenmiştir ve onu hiç düşünmeden kapı dışarı eder. Yıldız, amacına ulaştığını düşünse de büyük bir düşman edinmiştir. Mahallesine geri gönderilen Ender, her şeye yeniden başlayacak ve kendisini bu duruma düşürenlerden intikamını alacaktır.
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