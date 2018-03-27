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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon Yasak Elma 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Ender dibe vuruyor
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Televizyon
27.03.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Yasak Elma 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Ender dibe vuruyor

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Yasak Elma 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Ender dibe vuruyor

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanları kısa sürede yayınlandı. Sürprizlerle dolu Yasak Elma son bölümünün hemen ardından yayınlanan fragmanlarda Ender, hayatının şokunu yaşıyor. Etraflarındaki çirkin olaylardan habersiz olan Alihan ve Zeynep’in ise her geçen gün daha da yakınlaşıyor. İşte Yasak Elam 3. bölüm fragmanları ve son gelişmelerden kısa bir özet!

Yeni dizi Yasak Elma’nın 26 Mart Pazartesi tarihli bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Hatli’in kendisine ilgisini fark eden Yıldız baş koyduğu yolda hızlıca ilerlemeye başladı. Bunun için ilk hedefi Ender’dir. Ender’in özel hayatının detaylarını öğrenmek için elinden geleni yaptı ve her şeyi değiştirecek bir bilgi edindi. Zeynep ise Alihan’dan uzak durmak istese de başına gelen talihsiz kaza ikiliyi bir araya getirdi. Yasak Elma 2. Bölüm finaline ise otel odası ziyareti damga vurdu. Halit’i bir kadınla beraber yakalayacağına inanan Ender karşılaştığı manzarayla büyük bir şok yaşadı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte Yasak Elma yeni bölümünden ilk görüntüler!



Yasak Elma dizisinin 3. bölümüne dair 2 fragman birden geldi. İlk fragmanda Ender- Halit arasındaki diyalog merak uyandırırken; 2. fragmanda Alihan- Zeynep ikilisinin romantik anları dikkat çekti. Kurduğu oyuna kendisi düşen Ender, duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Halit artık gerçeklere öğrenmiştir ve onu hiç düşünmeden kapı dışarı eder. Yıldız, amacına ulaştığını düşünse de büyük bir düşman edinmiştir. Mahallesine geri gönderilen Ender, her şeye yeniden başlayacak ve kendisini bu duruma düşürenlerden intikamını alacaktır.

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